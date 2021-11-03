مقتل 11 شخصاً في انهيار أرضي بكولومبيا.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

ذكرت وكالة الإغاثة من الكوارث في كولومبيا أن 11 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي بإقليم نارينو القريب من الحدود مع الإكوادور، وأن عشرات آخرين أصيبوا أو فقدوا.



وقالت الوكالة في رسالة عبر تويتر أمس الثلاثاء إن الانهيار الأرضي الذي أعقب هطول أمطار غزيرة وقع في بلدية ماياما الريفية ودمر مبنيين.

وأضافت أن الانهيار الأرضي خلف كذلك عشرة مصابين فيما لا يزال نحو 15 إلى 20 في عداد المفقودين.

وعُلقت عمليات الإنقاذ لاحتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية بسبب الأمطار على أن تستأنف صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

والانهيارات الأرضية شائعة في كولومبيا ذات الطبيعة الجبلية، وخاصة خلال موسم الأمطار وفي المناطق التي تُبنى فيها مساكن عشوائية وطرق ضيقة على سفوح تلال الأنديز التي أزيلت منها الغابات.