شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد مبادرات رئاسية أنقذت حياة ملايين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد القطاع الطبي في مصر تطورا ملحوظا ساهم في إنقاذ حياة ملايين المصريين، لا سيما المرأة والطفل ووضع حدا لمعاناتهم، عبر عدد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية فى هذا الصدد، حيث بدأت الحكومة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وحددت جدول زمني يبدأ بالمحافظات الأقل كثافة سكانية والأقل في فرص الحصول على الخدمات لتكون في المراحل الأولى، بينما تأتي العاصمة والمدن الكبرى واسعة الخدمات والفرص في المراحل الأخيرة.

ورصد تقرير صادر عن لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المبادرات الرئاسية التى أنقذت حياة ملايين المصريين لاسيما المرأة والطفل، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق عدة مبادرات غيرت حياة المصريين الصحية وأنقذت الملايين آخرها إعلان الرئيس تكفل الدولة بعلاج مرضى الضمور العضلي والذي يصل تكلفة علاج الحالة إلى ما يقرب من 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبادرات أخرى منها القضاء على فيروس سي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) لأطفال المدارس، ومبادرة القضاء علي قوائم الانتظار، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومباردة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة (نور الحياة) للكشف عن ضعف الإبصار، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

ورصد التقرير النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تنفيذ استراتيجية قوية لمجابهة فيروس كورونا، ونجحت في النهوض بملف العلاج على نفقة الدولة، كما امتدت نجاحتها في قطاع الصحة إلى خارج البلاد، حيث قدمت مساعدات ودعم طبي إلى أفريقيا وفلسطين وعدد من دول العالم، ناهيك عن ما تم تحقيقه في قطاع الدواء وعلى رأسه افتتاح أكبر مدينة للدواء فى الشرق الأوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات.