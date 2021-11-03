الأرصاد توجه نصائح للمواطنين بشأن ظاهرة الضباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح إلى المواطنين بشأن ظاهرة الضباب التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك عقب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الجمعة 5 نوفمبر تنتشر الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل حد الضباب أحيانا، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الدكتورة إيمان في تصريح لمصراوي، من الشبورة المائية التي تكون كثيفة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، لتصل إلى "حد الضباب" مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، لافتة إلى أن الطقس مستقر تماما حتى منتصف الأسبوع المقبل ودرجات الحرارة ما زالت أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من (درجة إلى درجتين).

ونصحت الدكتورة إيمان، المواطنين بضرورة القيادة بهدوء على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وترك مسافة بين السيارة والأخرى قدر الإمكان، ومتابعة النشرات الجوية يوميا لمعرفة أماكن تكون الشبورة، والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.

ويتزامن الطقس الضبابي مع مواجهة قطبي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك) في مباراة القمة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة القادم في إطار بطولة الدوري المصري.

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