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محمد الفلاح - هزائم قاسية تلاحق الحوثي في 4 محافظات يمنية

الأربعاء 3 نوفمبر 2021

تكبدت مليشيات الحوثي، الثلاثاء، هزائم قاسية على يد قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة وذلك في محافظات تعز والحديدة ولحج ومأرب.



وأحرزت قوات الجيش اليمني تقدما ملحوظا في الجبهات الغربية من مدينة تعز، جنوبي البلاد، فيما تدور المعارك على أشدها في جبهات مأرب (شرق)، وهو محور أعنف المواجهات منذ أكثر من عام.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته حققت تقدما نوعيا في جبهات وادي "حذران" و"تبيشعة" التابعتين لمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.

ووفقا للبيان فإن الفرق الهندسية للجيش اليمني بدأت في عملية تطهير المناطق المحررة في وادي "حذران" و"تبيشعة" من الألغام الحوثية وتأمين الطرقات إلى القرى المجاورة.

وفي جبهة أخرى، تصدت المقاومة الجنوبية اليمنية لهجوم عنيف شنته المليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا على بلدة "الشريجة" في جبهات كرش على الحدود من محافظتي تعز ولحج، جنوبي اليمن.

وبحسب متحدث القوات الجنوبية، والمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش اليمني المقدم محمد النقيب، فإن عناصر تابعة لمليشيات الحوثي حاولت الهجوم والتسلل إلى مواقع في قطاع الشريجة.

وطبقا للمتحدث العسكري فإن القوات الجنوبية تعاملت بحزم وأفشلت الهجوم الحوثي على الرغم من استخدام المليشيات كثافة نارية بمختلف أنواع الأسلحة، مشيرا إلى أن المواجهات كبدت الانقلابيين قتلى وجرحى.

وفي محافظة الحديدة، تكبدت المليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية في ثلاث جبهات من المحافظة المشمولة بتهدئة أممية والتي تشهد خروقات حوثية متصاعدة.

وذكرت القوات اليمنية المشتركة، في بيان، أن وحداتها المرابطة في بلدتي "الفازة" و"الجبلية" التابعتين لمديرية التحيتا، جنوبي الحديدة، خاضت اشتباكات عنيفة عقب محاولة تسلل للمليشيات الانقلابية.

وأشار البيان إلى أن القوات المشتركة أفشلت محاولة التسلل الحوثية عقب مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات، لافتا إلى أنه تم مضاعفة خسائر الانقلابيين بقصف مركز على ثكناتهم وأوكارهم بين المزارع الواقعة على خط زبيد.

وفي جبهة حيس، حققت القوات المشتركة إصابات مباشرة في ثكنات وتجمعات مسلحة للمليشيات في محيط مفرق العدين ومناطق أخرى تقع على الحدود الإدارية لمديرية الجراحي، وفقا لذات المصدر.

في السياق، قال الجيش اليمني، في بيان إن قواته ورجال القبائل كسروا هجوما كبيرا لمليشيات الحوثي في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب، شرقي البلاد.

ونقل البيان عن قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب القبلي، قوله إن "معارك عنيفة شهدتها جبهات الجوبة، جنوبي المحافظة النفطية"، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيات فضلا عن تدمير عدة آليات للانقلابيين المدعومين من إيران.

كما واصلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية عملها في إسناد الجيش اليمني عبر سلسلة من الغارات المكثفة على مواقع متفرقة وتعزيزات المليشيات الحوثية وكبدتها خسائر فادحة، طبقا للمسؤول اليمني.

وتتعرض مليشيا الحوثي يوميا لضربات موجعة امتداد مسرح العمليات في جبهات الحديدة ومأرب والجوف والضالع ولحج وتعز وحجة،إذ قدر الجيش اليمني تكبدها 10 آلاف قتيل منذ فبراير/ شباط الماضي.