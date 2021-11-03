محمد الفلاح - مجزرة حوثية جديدة.. مقتل وإصابة 5 مدنيين في تعز اليمنية

الأربعاء 3 نوفمبر 2021

تتوالى مجازر مليشيات الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز وبقية المحافظات اليمنية التي تشهد تصعيدا عسكريا ضد المناطق المكتظة بالسكان.



وأعلن مصدر عسكري مساء الثلاثاء، مقتل وإصابة 5 مدنيين بقصف حوثي مباشر استهدفهم في مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز .

وقال السكرتير الصحفي لقائد محور تعز راكان الجبيحي إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب إثنان أخران إثر قصف مليشيات الحوثي سيارة مدنية كانت في منطقة الأشعاب في مديرية جبل حبشي.

وذكرت مصادر طبية أن حالة المصابين الإثنين خطيرة فيما تواصل المليشيات استهداف مناطق غرب تعز بقذائف المدفعية والهاونات لليوم الثالث على التوالي.

وكانت المليشيات ارتكبت السبت مجزرة وحشية قتل فيها 3 أطفال من عائلة واحدة فيما شقيقهم الرابع تعرض لإصابة بليغة وبترت ساقه حين استهدفت المليشيات الحوثية منزل الأطفال الأربعة بحي الكمب تعز بصاروخ كاتيوشا.

كما أصيب شابان بجروح ولا يزالان في المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد الجبهة الغربية لمحافظة تعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي التي تحاول إغلاق الخط الوحيد الذي يربط تعز ببقية المحافظات وهو منفذ الضباب.

وأعلنت قوات الجيش في تعز عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية.