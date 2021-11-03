الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في تعز.. ومصرع 11 حوثياً

محمد الفلاح - الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في تعز.. ومصرع 11 حوثيا

الأربعاء 3 نوفمبر 2021

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، عن تحرير مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الإيرانية في وادي حذران وتبيشعة غرب مدينة تعز، مؤكدة استمرار المعارك وسط تقدم ثابت لعناصر الجيش.



وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش بدأت عملية تطهير المناطق المحررة في وادي حذران وتبيشعة غرب تعز من الألغام الحوثية وتأمين الطرقات إلى القرى المجاورة.

كما أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوماً على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهتي حذران وتبيشعة (في مديرية جبل حبشي)، غرب مدينة تعز".

ونقل عن مصدر ميداني، قوله، إن "قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من إحراز تقدم جديد، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية".

كذلك، أشار المصدر إلى مقتل 11 عنصراً من الميليشيات وإصابة 7 آخرين، خلال المعارك الدائرة، مؤكدا أن قوات الجيش تواصل شن عملياتها العسكرية على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالجبهة الغربية لتعز.