شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنقذ «المخدرات» «سفاح الإسماعيلية» من الإعدام؟.. خبير قانوني يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لم يهدأ الحديث عن الجريمة البشعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية في مصر، بقيام شاب بقتل رجل خمسيني في الشارع وقطع رأسه، بحجة أنه اغتصب والدته وشقيقته أثناء تواجده في مصحة للعلاج من الإدمان.

وانتقل الحديث إلى العقوبة المنتظرة على القاتل الذي أطلق عليه “سفاح الإسماعيلية”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما بين مؤيد لإعدامه ومطالب بالسجن المشدد اختلفت الأراء.

وأكد المطالبون بإعدامه أن العقوبة تنطبق عليه كونه قام بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بينما رأى أخرون أن كونه كان في حالة غير طبيعية لإدمانه المخدرات فضلًا عن اغتصاب والدته وشقيقه يمكن أن يخفف عليه العقوبة.

وحسم الجدل استاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا في مصر، مصطفى السعداوي، والذب قال إنه في حالة القتل دون اقتران سبق إصرار وترصد، تكون العقوبة هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، أما إذا اقترن بسبق الإصرار والترصد على ارتكاب الجريمة، أو القتل باستخدام السم، أو إذا ارتبطت جريمة القتل بجنحة أخرى، تكون العقوبة في تلك الحالة هي الإعدام.

كما أشار السعداوي، إلى أن القتل إذا وقع على موظفين مكلفين بمكافحة جرائم المخدرات، أو وقع القتل على أحد الجنود المصابين من جيش العدو أثناء الحرب، تكون عقوبتها الإعدام، متابعًا أنه وصلت إنسانية المشرع المصري إلى تجريم قتل العدو المصاب ويعاقب عليها بالإعدام، والجريمة التي وقعت بالأمس في الاسماعيلية تتنافى تمامًا مع إنسانية المشرع المصري.

وأوضح السعداوي- حسب صحيفة الوطن المصرية- أن حادث الإسماعيلية يصنف جريمة قتل عمد بالإضافة إلى جريمة شروع في القتل، بناء على ما ظهر في الفيديو المنتشر للجاني وهو يحاول قتل رجل أخر حاول أن يحمي المجني عليه.

وأضاف السعداوي، أنه في حال أثبتت التحقيقات الجارية، أن الجاني يتعاطى أيا من أنواع المخدرات، لن يقوم ذلك بتخفيف المسؤولية الجنائية عنه، لأن تعاطي المخدرات يعتبر سكر اختياري، موضحًا أن السُكر الاختياري لا يخفف المسؤولية الجنائية أو يعفي الجاني منها، ولكن السكر الإجباري هو الذي من دوره تخفيف المسؤولية الجنائية أو إعفاء الجاني منها.