شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو البرهان لإعادة الحكومة.. وحمدوك متمسك بوزرائه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد مبعوث الولايات المتحدة الخاص لمنطقة القرن الأفريقي أمس الثلاثاء دعوة واشنطن لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان لإعادة الحكومة وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين في إطار الانقلاب العسكري.

وقال جيفري فيلتمان للصحفيين إن كلا الجانبين المدني والعسكري أظهرا ضبطا للنفس في الاحتجاجات يوم السبت الماضي، مما كان مؤشرا على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين والمدنيين.

من جهتها قالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك يتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا أن إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله، هو المدخل لحل الأزمة الحالية.

وجاءت تصريحات حمدوك خلال لقائه مساء الإثنين بمقر إقامته الجبرية في الخرطوم، بسفراء دول الترويكا "الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج" المعتمدين لدى السودان، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام على موقع "فيسبوك".

وشدد حمدوك على أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر، بحسب البيان.

وقال البيان "عبّر حمدوك خلال اللقاء عن شكره لدول الترويكا على استمرار دعمهم لشعب السودان واعترافها بشرعية الحكومة الانتقالية، ووصفها للقرارات غير الدستورية الصادرة عن قائد الجيش بالانقلاب كوصف صحيح".

من جانبهم، أبلغ السفراء حمدوك بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة.

وفي السياق قال عبدالله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، إن قرار المجلس بفتح موانئ البحر الأحمر جزئيا لمدة شهر ليس تنازلا عن مطالب المجلس ولكن كمهلة حتى تشكيل حكومة كفاءات.

وأضاف أوبشار في لقاء على قناة الجزيرة مباشر إنهم قدموا عدة مهل زمنية لحكومة حمدوك في السابق، لكنها ماطلت ولم تستجب لمطالبهم.

ونفى أن تكون هناك علاقة بين قرار المجلس بفتح الموانئ والإجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان بحل مجلس السيادة وحل الحكومة الانتقالية.