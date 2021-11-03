شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون العسكري الروسي الصيني يربك الحسابات الإستراتيجية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» أن التعاون العسكري المتزايد بين روسيا والصين، لا سيما المناورات المشتركة بين البلدين، يجب أن تربك الخطط والافتراضات العسكرية لأمريكا.

وبحسب مقال لـ «برادلي بومان»، و«جون هاردي» و«زين زوفاك»، أجرت الصين وروسيا مؤخرا أول دورية بحرية مشتركة بينهما في غرب المحيط الهادئ بعد مناورة مشتركة في بحر اليابان، مما سلط الضوء على تعمق التعاون الدفاعي بين المنافسين البارزين لأمريكا.

وأضاف المقال: في حين أن المخططين العسكريين الأمريكيين كانوا يأملون منذ فترة طويلة ويفترضون في كثير من الأحيان أن أي صراع مع الصين وروسيا قد يحدث واحدًا تلو الآخر، فإن هذا الافتراض مشكوك فيه بشكل متزايد بل وخطير.

وتابع: إذا أرادت إدارة بايدن تطوير إستراتيجية دفاع وطني فعالة لعام 2022 وبناء القدرات والقدرة الدفاعية الأمريكية التي تتطلبها المصالح الأمريكية، فيجب على الإدارة التخلي عن الافتراضات التي عفى عليها الزمن والاعتراف بأن الولايات المتحدة يمكن أن تواجه القوات العسكرية الصينية والروسية في وقت واحد.

ومضى يقول: يجب على أي شخص يشك في هذا الادعاء أن يفكر في مناورات البحر المشترك 2021، وهو تدريب بحري سنوي مشترك أجرته الصين وروسيا في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر.

مناورات مشتركةوأردف: في إشارة واضحة إلى أن كلا الجيشين ينظر إلى قدرات الغواصات الأمريكية على أنها مصدر قلق رئيسي، قامت السفن الروسية والصينية بدعم من الطائرات المضادة للغواصات، بمطاردة وحجز غواصة محاكاة للعدو.

وأضاف: بعد انتهاء التمرين، أبحرت السفن الحربية الصينية والروسية عبر مضيق تسوغارو معًا قبل أن تتجه إلى الساحل الشرقي لليابان وتعود نحو الصين عبر مضيق أوسومي. وانضمت إليها المدمرة الروسية من طراز أودالوي أدميرال تريبوتس، التي زعمت موسكو قبل أيام أنها طاردت المدمرة يو إس إس تشافي من فئة أرلي بورك بزعم انتهاكها المياه الروسية المغلقة أمام البحر المشترك 2021.

وأردف: قالت وسائل الإعلام الصينية الحكومية إن الدورية المشتركة ترسل تحذيرا إلى اليابان والولايات المتحدة، اللتين تحشدان الحلفاء لمواجهة الصين وروسيا. ونبه المقال إلى أن هذه التطورات تأتي في أعقاب تمرين مشترك آخر هذا الصيف أكد على تنامي ثقة الصين وروسيا وقابلية التشغيل العسكري البيني.

وأضاف: تضمنت تلك التدريبات، سيبو/ انتراكشن 2021، التي أجريت في شمال وسط الصين في أغسطس، أكثر من 10000 جندي، وكانت المرة الأولى التي تشارك فيها القوات الروسية في مناورة إستراتيجية صينية.

وتابع: بحسب ما ورد، عملت القوات الصينية والروسية تحت قيادة مشتركة لأول مرة، باستخدام نظام معلومات القيادة المشتركة المصمم خصيصًا.

توافق إستراتيجيوأردف: على عكس ادعاءات بعض العلماء وصانعي السياسات بأن علاقة الصين وروسيا هي مجرد علاقة سطحية أو تكتيكية بطبيعتها، يبدو أن التوافق الإستراتيجي بينهما يتعمق. هذا مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى جهود التحديث الهائلة للجيشين، والتي تعمل على تآكل ميزة الولايات المتحدة.

وتابع: انفجر الإنفاق الدفاعي الصيني مع تسابق بكين لاستكمال التحديث العسكري بحلول عام 2035 وإدخال ما سماه شي جين بينغ «قوى عالمية المستوى» يمكنها السيطرة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ و«القتال والفوز» بالحروب العالمية بحلول عام 2049. لقد شيدت الصين على الأقل 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية بتكليف أول حاملة طائرات محلية الصنع في عام 2019، ومن المتوقع أن تدخل الثانية الخدمة بحلول عام 2023.

واستطرد: في الوقت نفسه، فإن الجيش الروسي أكثر استعدادًا وقدرة على الحركة مما كان عليه منذ عقود. وقطعت موسكو خطوات واسعة في مجالات مثل الصواريخ التقليدية بعيدة المدى. ولفت إلى أن كلا البلدين يستثمر بكثافة في مختلف القدرات التي تفوق سرعة الصوت، والفضاء المضاد، والقدرات غير المأهولة، مضيفا: علاوة على ذلك، فإن كلا البلدين يعمل بقوة على إنشاء ثالوث نووي حديث يمكنه استهداف الأمة الأمريكية.

مصالح أمنيةومضى يقول: في حين أن التحالف الرسمي لا يزال غير مرجح، فإن بكين وموسكو تشتركان في العديد من المصالح الأمنية المشتركة، والعلاقات الاقتصادية والطاقة المزدهرة، وازدراء طويل الأمد للنظام الدولي القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة.

وتابع: أدت التداعيات مع الغرب في أعقاب عدوان روسيا عام 2014 على أوكرانيا، إلى تسريع موسكو لتوجهها نحو بكين. وشاركت الصين في التدريبات الإستراتيجية الروسية في 2018 و2019 و2020، وأجرت دوريات جوية إستراتيجية مشتركة في شمال شرق آسيا في عامي 2019 و2020.

وأضاف: كما انخرطت الحكومتان في زيادة مبيعات الأسلحة. من عام 2016 إلى عام 2020، قدمت روسيا 77% من إجمالي واردات الصين من الأسلحة، بما في ذلك معدات مثل مقاتلات الجيل الرابع المتطورة من طراز Su-35 وأنظمة S-400 SAM. ومع تقدم صناعة الدفاع في الصين، قد تتحرك بكين وموسكو نحو التطوير المشترك لأنظمة معينة. وبحسب المقال، قيم مجتمع الاستخبارات الأمريكية في عام 2019 أن الصين وروسيا أكثر توافقا من أي وقت مضى منذ منتصف الخمسينيات، ومن المرجح أن تتعزز العلاقة. واقترح على البنتاغون تقييم خطط الحرب والطوارئ ذات الصلة على وجه السرعة.

خصم واحدوأضاف: أي خطط تفترض أن الولايات المتحدة ستواجه خصما واحدا فقط من القوى العظمى في كل مرة يجب مراجعتها وتحديثها دون تأخير. أي قدرة إضافية ومتطلبات أساسية تم تحديدها يجب أن تفيد في مناقشات البرامج والميزانية الجارية.

وأردف: من شبه المؤكد أن مثل هذا التقييم سيشير إلى الحاجة إلى المزيد من القدرات العسكرية الأمريكية، مما يتطلب نموًا سنويًا حقيقيًا بنسبة 3 إلى 5 ٪ على الأقل في ميزانية الدفاع. وهذا هو بالضبط ما أوصت به لجنة إستراتيجية الدفاع الوطني من الحزبين لعام 2018.

ومضى يقول: في ضوء تنامي القدرات الصينية والروسية لمكافحة الوصول ومنع الوصول إلى المنطقة، كان من غير الآمن بالفعل الافتراض أن الجيش الأمريكي يمكنه زيادة القوات بطريقة سريعة وغير متنازع عليها من الولايات المتحدة القارية إلى دول البلطيق أو مضيق تايوان. إذا كانت هناك حاجة إلى تلك القوات المتمركزة في الولايات المتحدة في وقت واحد في كلا المكانين، فإن الجيش الأمريكي يواجه مشكلة أكبر.

ولفت إلى أن مثل هذا السيناريو المحتمل يتطلب بناء قدرات وقدرات عسكرية إضافية للولايات المتحدة وحلفائها والتي يتم وضعها في المقدمة في كل من أوروبا الشرقية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.