عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسيرات أردوغان تشعل أزمة روسيا وأوكرانيا.. أول رد من بوتين

الأربعاء 3 نوفمبر 2021

الخليج 365

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بتطوير الجيش واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتطوير طائراته المسيرة.



والطائرات المسيرة وهو سلاح يستخدم بشكل متزايد في دول الاتحاد السوفياتي السابق.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الدفاع الروسية، إن ترسانة بلاده تضم "أكثر من ألفي طائرة مسيرة"، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني للكرملين.

وتابع الرئيس الروسي، قائلا: "يجب العمل على ذلك بشكل أكبر، العمل بشكل مكثف، كما كانت الحال مؤخراً، مع مراعاة بشكل خاص استخدام الذكاء الاصطناعي وأحدث ما توصل إليه عالم التكنولوجيا والعلوم".

وأشار بوتين إلى أن الطائرات المسيرة أظهرت خلال النزاعات المسلحة الأخيرة فعاليتها وتهديدها المحتمل لروسيا، موضحا أن "هجمات الإرهابيين باستخدام مركبات بدون طيار" في سوريا.

وأردف بوتين قائلا: "لقد تعلمنا صد هذه الهجمات ونقوم بذلك بشكل فعال"، مضيفاً أنه يتعين على الجيش الروسي أن يحرز تقدماً في هذا المجال بناءً على تجربته وما يلاحظه حوله.

وتعمل روسيا على تطوير جيل جديد من الأسلحة التي وصفها بوتين بأنها "لا تقهر"، مثل صواريخ "أفانغارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكنها أعلنت بالفعل أنها تصب جهدها على تطوير الطائرات المسيرة، ولا سيما لجهة صادراتها من الأسلحة.

وأعربت روسيا عن استيائها الأسبوع الماضي من استخدام قوات كييف طائرة مسيّرة هجومية من صنع تركي ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

واعتبر الكرملين أن استخدام هذه الأسلحة قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار الوضع" على الجبهة.