شكرا لقرائتكم خبر عن التهام جهود التنمية أبرزها.. تعرف على الآثار السلبية للزيادة السكانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود متواصلة تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية، وذلك لما تسببه من آثار سلبية عديدة، منها القضاء على ثمار التنمية، وما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.

وأكد تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" الآثار السلبية العديدة التى تسببها الزيادة السكانية بمصر على المواطن وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة أنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية ، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.