شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: البرلمانات الأجنبية منبهرة بما تحققه مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة حياة كريمة واحدة من أعظم المشروعات القومية التى تم تحقيقها خلال السنوات الحالية، والتي حدثت عبر التاريخ المصرى، لأنها معبرة بجلال عن مفهوم العدالة الاجتماعية، ومعبرة أيضا عن تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أحد الأدوار التى نعمل عليها الآن هو تناول مبادرة حياة كريمة وما تُحدثه على أرض الواقع مع مختلف الأطراف سواء نظراؤنا في البرلمانات الدولية أو ممثلي الحكومات"، مشيرًا إلى أنهم كنواب بلجنة العلاقات الخارجية لمسوا إعجاب شديد يصل لدرجة الانبهار بمن التقوا بهم خلال الفترة الماضية سواء كان ممثلى الحكومات أو البرلمانات الأجنبية، معبرين عن أهمية هذه المبادرة التي تصب في صالح تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وتابع "الخولى": "نحن كنواب بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب علينا دور أساسي خلال تنفيذ هذه المرحلة على أرض الواقع بأن نلعب دورا في إطلاع المجتمع الدولي ونظراؤنا في البرلمانات الأجنبية حول تطورات المبادرة وما تحققه على الأرض".