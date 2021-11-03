النائبة دعاء عريبى تتقدم بسؤال حول مدى تأثر الاقتصاد المصرى بجائحة كورونا

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجه إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول مدى تأثر الاقتصاد المصرى بجائحة كورنا، حيث تأثرت العديد من دول العالم بتلك الجائحة، والتى أثرت بالسلب على الاستثمارات فيها.

وجاء فى الطلب أنه عملا بنص المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنها تتقدم بهذا السؤال، مطالبة بتوضيح رؤية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى هذا الشأن وتوضيح الخطة الاستثمارية فى ظل تلك الجائحة، وما الخطوات التى جرى اتخاذها لجذب وتشجيع الاستثمار فى مصر، وكيفية إزالة المعوقات أمام المستثمرين لتحقيق زيادة النمو الاقتصادى.