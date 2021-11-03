"تعليم النواب" توصى بإقامة مدرسة تربية فكرية بمركز العدوة بمحافظة المنيا

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القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد المحسن حته، بشأن بناء مدرسة تربية فكرية بمركز العدوة – بمحافظة المنيا.

واستعرض النائب أحمد حته، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أن فصول التربية الفكرية ملحقة بمدرسة العدوة الابتدائية رقم 1، وهى عبارة عن قاعة مقسمة بالأخشاب إلى ستة أماكن للدراسة، والمدرسة تحتاج إلى 13 فصلا للدراسة وإكمال المراحل بها، وهي الآن لا تكفي لاستيعاب الأعداد الموجودة حاليا ولا مستقبلا.

وأضاف، أن هذه الفصول تخدم مركزي مغاغة والعدوة بالمنيا، وأنه تم إنشاء هذه الفصول منذ عام 2001 بالعدوة، وحتي الآن لم يخصص لها مبني خاص بها، حيث إن ذوي الاحتياجات الخاصة مطلوب عمل مكان خاص بهم لدمجهم داخل المجتمع.

وتابع حته: يوجد بالفصول ثلاث مراحل، مرحلة ابتدائية، ثمانية فصول، مرحلة إعدادي مهني ثلاثة فصول، ومرحلة تلمذة صناعية فصلين، وغالبا يصل عمر الطالب بهذه المرحلة 21 عاما، وعدد التلاميذ بالفصول يصل تقريبا 100 تلميذ قابلة للزيادة في السنوات المقبلة.

من جانبه، أشار صفوت جارح، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إلى ضرورة توفير مساحة الأرض المناسبة لإقامة مدرسة تربية فكرية عليها لمركز العدوة.

وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة إقامة مدرسة تربية فكرية بمركز العدوة بمحافظة المنيا، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بمركزي العدوة ومغاغة.