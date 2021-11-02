اخبار العالم

دولة الإمارات الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المرونة للتعامل مع فيروس كورونا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المرونة للتعامل مع فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

أكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية الدورية أن الإمارات تقدمت ثلاث مراتب لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى إقليمياً في مؤشر المرونة للتعامل مع كوفيد-19 في أكتوبر الماضي، لتبرهن على كفاءة نموذجها الرائد في إدارة الأزمة، وذلك وفقاً لمؤشرات بلومبرغ العالمية.

 

ولا تزال الإمارات تحافظ على صدارتها في مؤشر الدولة الأكثر توزيعاً للقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية على المستوى الدولي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا