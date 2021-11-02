شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تدخلات مليشيا حزب الله.. هل سيكون حظر الطيران إلى لبنان الخطوة التالية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

تسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وعدم اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارا بشأن حلحلة الأزمة، في تصاعد حدتها بين الدول الخليجية ولبنان.

وتوالى تصاعد الأزمة بسحب دول الخليج لسفرائها من لبنان، أعقبه طلب البحرين من مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا.

وتداولت أنباء نشرتها “القبس الكويتية” أن هناك توجهاً لبعض الدول التي سحبت سفراءها من بيروت، إلى حظر الطيران إلى لبنان في الأيام المقبلة.

كما قامت الحكومة اليمنية، بسحب سفيرها من لبنان بعد التصريحات المسيئة والتي طالت اليمن أيضا.

واستدعت الخارجية اليمنية سفيرها في بيروت للتشاور، منوهة أن تصريحات قرداحي انحراف عن الموقف العربي الداعم للشرعية اليمنية.

وحول انسداد أبواب الحل، وتصاعد الأزمة قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب: ” نحن أمام مشكلة كبيرة، فالحكومة غير قادرة على تحجيم حزب الله”.

وبحسب ما ذكرته رويترز أضاف :” نحن مصرّون على أن تكون لدينا علاقات جيدة، لا بل ممتازة مع المملكة، ولكن ينبغي أن نعرف ما هو بمقدورنا نحن كلبنانيين أن نلبي طلبات المملكة”.