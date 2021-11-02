شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتسلم 490 مليون دولار تعويضات عن الغزو العراقي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أعلنت السفارة العراقية في الكويت أنها سددت مبلغ 490 مليون دولار، كتعويضات عن أضرار نجمت عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وأضافت السفارة في بيان لها، أن العراق ستعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات، والمقدر بحوالي 629 مليون دولار مطلع العام المقبل.

وكانت بغداد قد دفعت نحو 50 مليار دولار كتعويضات في العقود الثلاثة الماضية.

وقد توقفت الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم “داعش” على أجزاء من العراق.

يذكر أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين كان قد اجتاحت قواته الكويت في أغسطس 1990م.