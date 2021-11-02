'داعش' يتبنى الهجوم على مستشفى في كابل

وأفادت وكالة "رويترز" استنادا إلى مسؤولين مطلعين بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مستشفى سردار محمد داود إلى 25 قتيلا و50 جريحا على الأقل.

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت "طالبان" ومصادر عدة أن الهجوم نفذ بواسطة تفجيرين عند مدخل المستشفى صاحبهما إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحين.

محمد يوسف

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