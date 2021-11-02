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'داعش' يتبنى الهجوم على مستشفى في كابل

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بغداد - ياسين صفوان - وأكدت "طالبان" ومصادر عدة أن الهجوم نفذ بواسطة تفجيرين عند مدخل المستشفى صاحبهما إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحين.

وأفادت وكالة "رويترز" استنادا إلى مسؤولين مطلعين بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مستشفى سردار محمد داود إلى 25 قتيلا و50 جريحا على الأقل.


ويعتبر مستشفى سردار محمد داود خان أكبر مستشفى عسكري في أفغانستان ويضم 400 سرير.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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