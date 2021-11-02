انت الان تتابع خبر 'داعش' يتبنى الهجوم على مستشفى في كابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأكدت "طالبان" ومصادر عدة أن الهجوم نفذ بواسطة تفجيرين عند مدخل المستشفى صاحبهما إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحين.
وأفادت وكالة "رويترز" استنادا إلى مسؤولين مطلعين بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مستشفى سردار محمد داود إلى 25 قتيلا و50 جريحا على الأقل.
ويعتبر مستشفى سردار محمد داود خان أكبر مستشفى عسكري في أفغانستان ويضم 400 سرير.
وأفادت وكالة "رويترز" استنادا إلى مسؤولين مطلعين بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مستشفى سردار محمد داود إلى 25 قتيلا و50 جريحا على الأقل.
ويعتبر مستشفى سردار محمد داود خان أكبر مستشفى عسكري في أفغانستان ويضم 400 سرير.