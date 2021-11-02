شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش ووزير الدولة في الخارجية الألمانية يبحثان تعزيز التعاون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات و نيلز أنين وزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم سبل تعزيز التعاون وعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وألمانيا.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة بين البلدين، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور أنور قرقاش - خلال اللقاء - على عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تتميز بكونها علاقات راسخة واستراتيجية وتشهد تنسيقاً وتعاوناً مستمراً.