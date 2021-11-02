شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المرونة للتعامل مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية الدورية أن الإمارات تقدمت ثلاث مراتب لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى إقليمياً في مؤشر المرونة للتعامل مع كوفيد-19 في أكتوبر الماضي، لتبرهن على كفاءة نموذجها الرائد في إدارة الأزمة، وذلك وفقاً لمؤشرات بلومبرغ العالمية.



ولا تزال الإمارات تحافظ على صدارتها في مؤشر الدولة الأكثر توزيعاً للقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية على المستوى الدولي.