روسيا تتهم صحفيًا سابقًا ببيع معلومات عسكرية مقابل 248 دولارًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

اتهمت الأجهزة الخاصة الروسية الصحفي السابق إيفان سافرونوف، ببيع معلومات عن العمليات العسكرية لبلاده في سوريا لمحلل سياسي، مقابل 248 دولارًا، قبل أن يسلمها الأخير إلى المخابرات الألمانية.



وفي لمحة نادرة عن التحقيق السري مع سافرونوف، قال محاميه إيفان بافلوف، إن التهمة المرتبطة بسوريا أضيفت إلى القضية المتهم فيها بخيانة الدولة، التي يقول مؤيدوه إنها ”جزء من حملة تخويف للصحفيين“

وأضاف بافلوف أن التهمة تشير إلى أن ”سافرونوف باع المعلومات، في العام 2015، للمحلل السياسي ديموري فورونين، الذي سلمها بعد ذلك إلى وكالة المخابرات الخارجية الألمانية (بي.إن.دي)، وجامعة سويسرية