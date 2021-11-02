شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: إصدار 298 ترخيصًا مؤقتًا و331 شهادة تصنيف بمحافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، إن عدد التراخيص المؤقتة الصادرة من الجهاز من خلال وحدة الشباك الواحد بمحافظة قنا، بلغت 298 ترخيصا، وذلك منذ بداية تطبيق قانون تنمية المشروعات خلال الفترة من أول مايو وحتي 31 أكتوبر عام 2021

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة قنا.

وأضاف العماري، أن هناك 226 ترخيصا مؤقتا لمشاريع جديدة، وعدد 72 ترخيصا مؤقتا لمشاريع توفيق الأوضاع، فيما بلغت عدد التراخيص النهائية الصادرة 209 ترخيصا، منها 184 لمشاريع جديدة، و25 لمشاريع توفيق الأوضاع.

وأشار إلي أن عدد شهادات التصنيف الصادرة 331، وعدد شهادات المزايا 322، والبطاقة الضريبية 230، والتأمينات الاجتماعية 232، موضحا أن عدد المترددين علي وحدة الشباك الواحد 3572.