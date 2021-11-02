شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الدولى: وفرنا 754 مليون دولار لدعم تنمية شبه جزيرة سيناء خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة عززت تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق" على مستوى العديد من المحاور، ومن خلال عدد من المشروعات، من بينها على سبيل المثال لا الحصر مشروعات البنية التحتية المستدامة فى قطاع النقل والمواصلات، مثل مشروعات إعادة تأهيل مترو الأنفاق الخط الأول بالقاهرة الكبرى والذى يعد نموذجا للتعاون متعدد الأطراف بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ويخدم المشروع نحو مليونى راكب، فضلا عن مشروعات أخرى مثل مشروعات الطرق بسيناء بتمويل الصندوق الكويتى للتنمية، تطوير ترام الرمل بأبوقير من خلال بنك الاستثمار الأوروبى.

كما أشارت فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، إلى مشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة، حيث عززت الشراكات الدولية تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى المنطقة وأحد أكبر المشروعات فى العالم، وهو مشروع بنبان بقدرة 50 جيجاوات، والذى يوفر الطاقة للمنازل وشبكة الدولة، ويقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 900 ألف طن سنويًا، وقد ساهم فى تمويل المشروع العديد من المؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم، كما تسعى الوزارة حاليًا لتعزيز التمويلات الإنمائية للمشروعات الخضراء والطاقة المستدامة.

فضلا عن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى استهدف توسيع نطاق شبكة الغاز الطبيعى للمنازل، وتوفير مصدر آمن ومنخفض التكلفة للطاقة للأسر، ورفع كفاءة استهلاك الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشروعات قطاعات المياه والصرف الصحى مثل مشروع محطة الصرف الصحى ببحر البقر أكبر محطة معالجة فى العالم بتمويل من الصناديق العربية، حيث وفرت وزارة التعاون الدولى 754 مليون دولار من الصناديق العربية فى 2020 فقط لدعم تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتطرقت، إلى دور الوزارة فى انعقاد اللجان العربية المشتركة التى تعمل من خلالها على تعزيز العلاقات المشتركة مع الدول العربية الشقيقة، حيث تم انعقاد اللجنة المصرية العراقية خلال العام الماضى ونتج عنها توقيع 15 مذكرة تفاهم، كما انعقدت اللجنة المصرية الأردنية ونتج عنها 7 وثائق تعاون فى العديد القطاعات التنموية، كما تتولى وزارة التعاون الدولى التنسيق بشأن اللجنة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز وتنمية العلاقات بين الدول الشقيقة، ومؤخرًا انعقدت اللجنة المصرية الليبية فى أبريل 2021 وتم توقيع 11 وثيقة تعاون تمثل إطارًا شاملا للتعاون مع ليبيا خلال الفترة المقبلة.