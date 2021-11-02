شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تناقش أسباب تعطل إنشاء قصر ثقافة ببنى مزار فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة بمركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا حتى الآن بالرغم من توفير قطعة أرض من الوحدة المحلية.

وعلق رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة، بتأكيده أن قطعة الأرض المخصصة هي إيجار وليست ملك، مما لن يمكن الهيئة من بناء قصر للثقافة عليها، حيث يجب للبدء في أعمال بناء القصور أن يتم تخصيص أرض ملك لصالح هيئة قصور الثقافة.

وقال النائب إيهاب عبد العظيم، إنه فى هذا الأمر منذ عامين وسبق مناقشة طلب الإحاطة الخاصة به وحصل بالفعل علي تخصيص من المحافظة لقطعة أرض ببني مزار لبناء قصر الثقافة لكنه فوجئ أن رئيس هيئة قصور الثقافة يؤكد ضرورة أن يكون التخصيص لقطعه أرض بالإيجار.

الأمر الذى دفع رئيسة اللجنة إلى مطالبة رئيس هيئة قصور الثقافة بموافاه اللجنة كتابياً بالقرار أو النص القانوني الذي يستند إليه كشرطاً في أن يكون قرار التخصيص ملكية لإنشاء قصر ثقافة، حتي يتم رفع توصية في ضوءها لوزير التنمية المحلية.

ليؤكد "عطوة" أنه علي استعداد للبدء فورا في إنشاء قصر الثقافة بمجرد وصول قرار التخصيص للهيئة، وأنه ليس لديها مانع في ذلك.