شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تتهم مسؤلين سابقين بإهدار المال العام بسبب صالة ستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بغلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية التابعة للمحافظة وتقديم الدعم المالى لنادى المنيا.

وقال النائب أبو العباس فرحات مقدم طلب الإحاطة بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، ان إغلاق الصالة تم منذ ما يقرب من 10 أعوام، الأمر الذى أدى إلى ضرر بالرياضة والرياضيين، خاصة أنها هى الصالة الأم وصاحبة التاريخ والفضل على كل الرياضيين بالإسكندرية، وليس من المعقول أن تترك كل هذه الفترة"، مؤكدا أن ستاد الإسكندرية من أقدم الاستادات الأفريقية، واستقبل العديد من الدورات الأولمبية، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الملف.

ومن جانبه، انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غلق صالة ستاد الإسكندرية طوال هذه المدة، مؤكدا أن المسؤلين السابقين الذين تقاعسوا عن افتتاح القاعة منذ عام 2004 يجب محاسبتهم بتهمة إهدار المال العام، مشيرًا إلى أن الإشكالية الكبرى أن غلق الصالة طوال تلك المدة أدى إلى القضاء على العديد من المواهب الرياضية فى الألعاب الرياضية الجماعية المختلفة، لافتا إلى أن محافظ الإسكندرية والإدارة الحالية تسعي جاهدة للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بها.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، أنه سيتم دراسة الأمر مع كلا من وزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة للعمل على إعادة فتح الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية، وهو ما طالب به الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة خلال زيارتها الأخيرة للإسكندرية فيما يتعلق بالصالة المغطاة.

وقال مدير ستاد الإسكندرية بأن تكلفة أعمال تطوير الصالة يصل إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه على الرغم من أن تكلفة أعمال التطوير عام 2004 كانت ما يقرب من 400 ألف فقط، وهو الأمر الذى علق عليه رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين بأن ذلك إهدار كبير للمال العام.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن سرعة دعم مادى لنادى ملوى الرياضى بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أن فريق كرة القدم بنادى ملوى الرياضى صعد للدورى الممتاز به ويحتاج مبلغ مليون جنيه، وأن إمكانيات النادى ضعيفة جدا ولا يوجد أى موارد للنادى، مطالبا بدعم النادى لاستكمال مسيرته فى الدورى الممتاز ب، وكذلك دعم مراكز الشباب بقرية ملوى بأدوات رياضية وتنجيل وإنارة ملعب مركز شباب البياضة وملعب مركز شباب قلندول.

وأكد مسئولى وزارة الشباب، أن الوزارة لا تتأخر عن أى مطالب تعود بالنفع العام على الشباب، وقامت بدعم النادى بمبلغ 55 ألف جنيه دفعة أولى بتاريخ 14/9/2020، وتم دعم النادى بمبلغ 55 ألف جنيه دفعة ثانية بتاريخ 13/4/2021 كما تم دعم النادى بمبلغ 50 ألف جنيه دعما إضافيا بتاريخ 17/1/2021.

وأضاف مسئول الوزارة، أنه تم أيضًا دعم النادى بمبلغ 50 ألف جنيه دعما إضافيا بتاريخ 6/5/2021، وأنه سيتم دعم النادى بمبلغ 100 ألف جنيه دعما إضافيا، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة بخلاف الدعم الأساسى من وزارة الشباب والرياضة للنادى بمقدار 190 ألف جنيه وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة، أما فيما يخص مراكز الشباب فأكد على أن المراكز المذكورة مدرجة بخطة العام المالى 2021/2022.