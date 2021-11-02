شكرا لقرائتكم خبر عن معايير سلامة الغذاء بالفنادق على رأس أولويات "سياحة النواب".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، برئاسة النائب أحمد الطيبى، وكيل اللجنة، لتحديد الموضوعات التى ستتضمنها أجندة اجتماعات اللجنة خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بقطاع السياحة.

وأوضح النائب أحمد الطيبى، وكيل اللجنة، أن هناك موضوعات هامة تخص قطاع السياحة ذات أولوية يمكن وضعها في جدول اجتماعات اللجنة خلال الفترة القادمة، وذلك سعيا لتحقيق الأهداف المرجو تحقيقها خلال هذا الدور، لافتا إلى أن الموضوعات التى ستتضمنها أجندة اجتماعات اللجنة الفترة القادمة (فيما يتعلق بقطاع السياحة)، يأتى على رأسها مناقشة آلية تنفيذ قرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية، ومناقشة معايير صحة وسلامة الغذاء بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية.

ومن ناحيته، اقترح النائب عماد الدرجلى تبنى اللجنة سياحة "الموتيل الصغير" أو "البنسيون" أو "البوتيك أوتيل"، وأن يكون فيها استثمار لتحويل العمارات القديمة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة إلى موتيلات حتى يكون هناك تنوع فى الإقامة الفندقية يتناسب مع جميع فئات السائحين.

وأشار النائب أحمد الطيبى، وكيل اللجنة، إلى أن أسعار الغرف لكى تصل للسعر الحقيقى لابد أن تعمل السياحة باستمرار لمدة عامين على الأقل، وبعد التعافى من جائحة كورونا وعودة السياحة مرة أخرى سترتفع الأسعار تباعاً.

واقترح النائب محمد طه تقنين فكرة إنشاء الـ"بوتيك أوتيل" فى محافظة الفيوم، حيث إن الغرف السياحية بالمحافظة لا تتعدى 260 غرفة، والمحافظة مليئة بالعديد من المقومات السياحية، فضلا عن أن شبكة الطرق الحديثة جعلتها قريبة وسهلت الوصول إليها، وأيده فى الرأى النائب أحمد الطيبى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع.

وطالب أعضاء اللجنة بتوجيه الدعوة إلى وزيرى السياحة والآثار والبيئة ومحافظ الفيوم لعرض الإمكانيات السياحية والمشكلات والمعوقات بمحافظة الفيوم حتى توضع على خريطة المقاصد السياحية المصرية ويتم الترويج لها سياحياً.

وفى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة إرسال مذكرة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لطلب مناقشة آلية تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية، ومعايير صحة وسلامة الغذاء بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية فى الاجتماعات القادمة، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الأعضاء.