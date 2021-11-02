شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب تشكل لجنة مصغرة لمتابعة توريد شركات الأسمدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك من أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف الأسمدة، ومتابعة توريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة الأسمدة:" هذه اللجنة ستكون معنية بمتابعة الملف وتقديم تقرير للجنة بشكل أسبوعي لاتخاذ ما يلزم من خطوات لصالح قطاع الزراعة والفلاح المصرى والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات بشأن حل هذه الأزمة وتعهد المسئولين بالحل أمام اللجنة".

وأكد الحصرى، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة، خاصة وأن الإنتاج يفوق الاحتياجات بشكل كبير ومن ثم المشكلة تكمن فى عدم التزام الشركات بتوزيع الحصة المنصوص عليها، إلا وهى 55% من إنتاج هذه الشركات، متابعا:"الشركة التى لن تلتزم بتوريد الحصص المطلوبة منها يجب أن تُمنع من التصدير للخارج".























































