أزمة الغاز.. شركة بريطانية جديدة تعلن توقف توريد الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

أبلغت شركة توريد الكهرباء البريطانية أومني جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني أوفجيم باعتزامها وقف نشاطها وطلبت منه تعيين شركة جديدة لتزويد عملائها بالكهرباء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة هي الأحدث في قائمة شركات توريد الكهرباء في بريطانيا التي توقفت عن العمل وبلغ عددها 16 شركة منذ أغسطس الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن العملاء لن ينتقلوا إلى شركة أخرى بأنفسهم وأن أموالهم لديها في آمان.

كان جهاز تنظيم قطاع الطاقة قد أعلن في الشهر الماضي اعتزامه إنشاء صندوق لتقديم ائتمانات طوارئ للعملاء، الذين لا يتمكنوا من دفع فواتيرهم، بعد ارتفاع أسعار الجملة إلى مستويات قياسية.