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للوقاية من كورونا.. 5 نصائح من الصحة للطلاب قبل الذهاب إلى المدرسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، "انفوجرافيك" وجهت فيه الأسر المصرية، بضرورة اتباع أولادهم لـ 5 إجراءات احترازية قبل الذهاب إلى المدرسة.

وقالت الوزارة، في الانفوجرافيك: "قبل ذهاب أولادك إلى المدرسة تأكد من اتباعهم للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ".

وتشمل الإجراءات:

- غسل أيديهم بالماء والصابون بشكل مستمر طوال اليوم.

- تطهير الأيدي بشكل مستمر باستخدام المطهرات.

- إعطاءهم الطعام والشراب الخاص بهم بشكل مغلف ونظيف.

- تفادي التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المدرسة.

  • عدم مشاركة زملائهم الأدوات الشخصية لمنع انتقال العدوى.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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