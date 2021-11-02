للوقاية من كورونا.. 5 نصائح من الصحة للطلاب قبل الذهاب إلى المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، "انفوجرافيك" وجهت فيه الأسر المصرية، بضرورة اتباع أولادهم لـ 5 إجراءات احترازية قبل الذهاب إلى المدرسة.

وقالت الوزارة، في الانفوجرافيك: "قبل ذهاب أولادك إلى المدرسة تأكد من اتباعهم للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

وتشمل الإجراءات:

- غسل أيديهم بالماء والصابون بشكل مستمر طوال اليوم.

- تطهير الأيدي بشكل مستمر باستخدام المطهرات.

- إعطاءهم الطعام والشراب الخاص بهم بشكل مغلف ونظيف.

- تفادي التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المدرسة.