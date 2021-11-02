البحرين تدين إطلاق الحوثيين مسيرتين مفخختين تجاه السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - البحرين - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافرًا وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وأشادت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية الشقيقة ضد ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.