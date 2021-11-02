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الجمعة ولمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن 9 مناطق حيوية بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب لإعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي مما يستلزم قطع المياه لمدة ٦ ساعات اعتبارا من الساعة ١٢ ليلا يوم الجمعة 5 نوفمبر، وحتى الساعة السادسة صباح السبت 6 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هي (العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية، ميدان الجيزة، جسر الكنيسة، المنيب، القصبجي، الكنيسة، أول فيصل، الطالبية).

وأهابت المحافظة، بالمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على الخط الساخن (١٢٥).​

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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