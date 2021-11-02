حكومة لبنان المختطفة تلوح بالاستقالة

ألمحت مصادر وزارية لبنانية إلى المسؤولية المباشرة لوزير الإعلام جورج قرداحي عن إثارة أزمة مع السعودية ، ودول الخليج، وقالت إن عليه أن يراعي مصلحة لبنان، وهو ما شدّد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقالت المصادر، لصحيفة «الجمهورية» في عددها الصادر الثلاثاء، «إنّ على قرداحي أن يقدّر حجم الأزمة التي تسّبب بها، ويبادر إلى اتخاذ قراره بالخروج من الحكومة بما قد يسهّل من حركة الوساطات مع السعودية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه».

وأضافت أنه «في حال إحجام قرداحي عن اتخاذ القرار المنتظر منه، فإنّ مبادرة بعض الوزراء إلى الاستقالة من الحكومة أمر وارد جدًا».

ولفتت المصادر الوزارية في هذا السياق، إلى رسالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي توجه فيها إلى الوزراء، بدا وكأنه يمهّد من خلالها لخطوة ما قد يُقدم عليها، حينما ختمها بقوله: «اللهّم اشهد أني قد بلّغت»، مشيرًا إلى فشل مناشدته وزير الإعلام «بأن يغلّب حسّه الوطني على أي أمر آخر»، ومحذّرًا من الانحدار إلى منزلق كبير جدًا، ومن أن نقع في ما لا يريده أحد منا، ما لم نتدارك هذه الأزمة سريعًا».