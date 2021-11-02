محكمة جنايات باريس تستوجب المتهم الرئيسي في اعتداءات 2015

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

استجوبت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، الثلاثاء، المتهم الرئيسي في اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية، صلاح عبد السلام، حول مساره قبل الهجمات، فوصف نفسه بأنه كان طفلا “هادئا” و”تلميذا مجتهدا”.

وبعد خمسة أسابيع من الاستماع لإفادات الناجين من الهجمات وعائلات الضحايا، دخلت المحاكمة مرحلة جديدة مع استجواب المتهمين الـ 14 على مدى أربعة أيام.

وبحسب “الترتيب الابجدي”، بدأت المحكمة الجلسة بعد الظهر باستجواب صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من المجموعة المسلحة التي قتلت 130 شخصا وجرحت مئات آخرين في باريس وسان دوني، في الضاحية الباريسية، في 13 نوفمبر 2015.

وبدأ، صلاح عبد السلام، الذي كان يرتدي سترة رمادية وقميصا فاتح اللون، إفادته بذكر تاريخ ومكان ولادته، في 15 سبتمبر 1989 في بروكسل.

وأكد هذا المتحدر من مهاجرين مغاربة، أنه يحمل جنسية “واحدة” فقط ، الفرنسية، إذ عاش والداه في فرنسا قبل الانتقال إلى بلجيكا.

وأضاف بصوت هادئ “أنا الرابع من بين خمسة أشقاء. لدي ثلاثة أشقاء أكبر وأخت أصغر. ماذا تريد أن تعرف؟”.

وعندما طُلب منه الحديث عن طفولته، وصفها بأنها “بسيطة للغاية”، مضيفاً أنه “شخص هادئ ولطيف”.

ثم انتقلت المحكمة لسؤاله بشكل سريع عن دراسته، فقال صلاح عبد السلام إنه كان “طالبا مجتهدا”، ثم عن أولى تجاربه المهنية.

وبعد ذلك، تناولت سجله الجنائي قبل أن تدرس ظروف احتجازه منذ توقيفه في بلجيكا في مارس 2016 بعد أن بقي فارا لمدة أربعة أشهر.

وبعد صلاح عبد السلام، ستستجوب المحكمة ثلاثة متهمين آخرين هم صديق طفولته محمد عبريني “الرجل ذو القبعة” في هجمات بروكسل في مارس 2016، وفريد خرخاش وياسين عطار.

ومنذ بدء المحاكمة في 8 سبتمبر، أثار، صلاح عبد السلام، ذهول الحضور عندما خرق الصمت الذي كان يلزمه منذ توقيفه، ليبرر ارتكابه أعنف الهجمات على الأراضي الفرنسية.