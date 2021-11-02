مقتل 19 شخصاً في هجوم “دموي” على مستشفى في كابول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 8:50 مساءً

قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون حين تعرض مستشفى في كابول لهجوم الثلاثاء، كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة بعدما أكدت طالبان وقوع انفجارين وتحدث شهود عن إطلاق نار.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه “تم نقل 19 جثة ونحو 50 جريحا الى المستشفيات في كابول”.

وفي وقت لاحق، أعلن مسؤول في حكومة طالبان لوكالة فرانس برس أن الهجوم الدموي الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء على المستشفى العسكري الوطني في كابول انتهى، موضحًا أن عدة مهاجمين نفذوه وبينهم انتحاري.

وقال “نفذ الهجوم انتحاري على دراجة نارية فجر نفسه عند مدخل المستشفى”، ومهاجمون آخرون وصلوا إلى المكان وتمكنوا من دخول المستشفى قبل أن يُقتلوا جميعهم بنيران مقاتلي طالبان.

وصباح الثلاثاء، سمع دوي انفجارين وتلاه إطلاق نار قرب مستشفى سارادار محمد داود خان العسكري في وسط كابول ما تسبب بسقوط ضحايا.

وقال مصدر طبي في المستشفى لوكالة فرانس برس “أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش الأولى للمستشفى وأسمع إطلاق نار”.

يعود آخر هجوم في العاصمة الأفغانية الى 3 تشرين الأول(أكتوبر) حين قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار قرب مسجد ايد غاه في كابول في هجوم تبناه تنظيم داعش.

وكان مستشفى ساردار محمد داود خان وهو أكبر مستشفى عسكري في البلاد تعرض لهجوم في آذار(مارس) 2017 شنه مسلحون كان يرتدون ملابس طبية، في عملية تبناها أيضا تنظيم داعش وأوقعت نحو مئة قتيل.