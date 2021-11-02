نووي إيران على طاولة مباحثات غانتس وأوستن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، كيفية مواجهة الطموح النووي الإيراني.

ونشر غانتس على صفحته الرسمية في “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له، أكد من خلالها أنه تحدث مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، التنسيق الإسرائيلي الأمريكي المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأفاد غانتس بأنه بحث مع أوستن القواعد الإيرانية في المنطقة، والإجراءات المطلوبة من أجل مواجهة الطموحات النووية الإيرانية، مؤكدا أنه اتفاق مع نظيره الأمريكي على اللقاء، قريبا، بهدف تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين، فضلا عن توسيع المباحثات الاستراتيجية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت، الأحد الماضي، بانطلاق مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي وقوع حرب متعددة الجبهات.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، أفادت من خلالها بانطلاق مناورة “نقطة تحول” على الجبهة الداخلية تحاكي عدة سيناريوهات لحرب شاملة على أكثر من جبهة، فضلا عن احتمال اندلاع اضطرابات في البلدات العربية في الداخل.

ويشارك في مناورة “نقطة تحول” وحدات الجبهة الداخلية نفسها، بمشاركة الجيش الإسرائيلي، وكثير من الوزارات والهيئات الحكومية، وهي المناورة التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، بهدف الاستعداد لتعرض الجبهة الداخلية لأي هجوم، داخلي أو خارجي، مثل قصف إيراني.