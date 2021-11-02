الصدر يحذر من الفتنة الطائفية في العراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 7:30 مساءً

حذر زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” اليوم الثلاثاء، من تأجيج نيران الفتنة الطائفية في محافظة ديالى العراقية، مطالباً قوات الأمن العمل الجاد من أجل “درء المخاطر”.

زعيم التيار الصدري قال في بيان له عبر “تويتر”، “إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه”، لافتاً إلى أن “الخطر محدق بمحافظة ديالى الحبيبة ونار الفتنة يؤججها البعض”.

وكان عشرات المسلحين الشيعة من قرية الرشاد شنوا هجوما على قرية “نهر الإمام” السنية المجاورة، في مجزرة جديدة أسفرت عن مقتل 7 مدنيين، وذلك بعد هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم “داعش” الإرهابي مجزرة في قرية الرشاد بقضاء المقدادية في ديالى، أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 13 آخرين.

إلى جانب ذلك، اعتبر زعيم تيار الصدر “مقتدى” أن المحافظة الممتدة من شمال شرق العاصمة بغداد حتى الحدود الإيرانية “أسيرة التهريب والمليشيات والتبعية والإرهاب”.

ودعا الصدر أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلى “العمل الجاد والسريع لحماية الحدود والانتشار السريع من أجل درء المخاطر”.

يذكر أن العراق شهد فترة من الاقتتال الطائفي الدامية بين عامي (2006- 2008)، راح ضحيتها الآلاف.