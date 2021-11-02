عاجل.. دولة الإمارات تدين هجمات الحوثي ضد السعودية وتدعو لرد دولي حاسم

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

أعربت الإمارات عن إدانتها الشديدة لاستهداف مليشيات الحوثي الإرهابية، المدنيين في جازان السعودية، مطالبة برد دولي حاسم.



واستنكرت الإمارات، الثلاثاء، محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين و الأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان بالسعودية من خلال طائرتين بدون طيار مفخختين اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية و المدنية و أمن المملكة و إمدادات الطاقة و استقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.