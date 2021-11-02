شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام إذاعة القرآن الكريم وحرق مكتبة للعلوم الشرعية.. جرائم جديدة لمليشيا الحوثي باليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

في محاولات منها لتغيير الثقافة الإسلامية في اليمن، قامت مليشيا الحوثي المتمردة، باقتحام مقر إذاعة القرآن الكريم في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية فقد قامت المليشيا بقطع البث الرسمي لها قبل أن تعاود البث بمحتوى آخر يحتوي شعارات وكلمات محرضة على القتال في صفوف المليشيا.

ونقلت عن الأهالي في اليمن أن المليشيا بعد اقتحام مقر الإذاعة، قامت ببث محاضرات لزعيم المليشيا حسين الحوثي، وأوقفت بث القرآن الكريم.

وفي التفاصيل أيضا، فقد قامت المليشيا بإحراق مكتبة في أحد مساجد مديرية عسيلان.

وأفادت مصادر محلية أنها اقتحمت مسجد عبدالله بن مسعود في قرية الصفحة، و أحرقت مكتبة المسجد بكل ما تحويه من مجلدات وكتب ومؤلفات إسلامية، إضافة لعدد من المصاحف.

وأضافت أن المليشيات باشرت بعدها بتحويل مصلى النساء في ذات المسجد الى مركز لتخزين وتموين آلياتهم بالوقود والمحروقات.