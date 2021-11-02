توضيح جديد من صحة ميسان بشأن حالات التسمم

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن حالات التسمم التي حدثت في المحافظة.

وقال اعلام صحة ميسان في بيان، إن "390 حالة تسمم وحالة وفاة واحدة"، مشيراً الى أن "الجميع تماثلوا بالشفاء عدا 13 حالة مازالوا يتلقون العلاج في المستشفى".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، عن اتخاذه الإجراءات القانونية بحق صاحب مطعم ومتهمين، بعد تسمم عشرات المواطنين في ميسان.



وكانت دائرة صحة ميسان أعلنت، أول أمس الأحد، عن تسمم 46 شخصاً في المحافظة.