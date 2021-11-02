فيسبوك ترفض تقريراً جديداً بشأن 'التغير المناخي'

بغداد - ياسين صفوان - رفضت شركة "فيسبوك"، الثلاثاء، تقريراً جديداً بشأن نشر معلومات مضللة عن التغير المناخي.



وجاء في منشور لفيسبوك أنها "ترفض تقريرا جديدا يؤكد أنها لا تزال تسمح بنشر معلومات مضللة عن التغير المناخي على منصتها.. وهذه المنافذ العشر مسؤولة عن 70% من المحتوى المضلل".

وكانت منصة فيسبوك بدأت قبل أشهر في تصنيف المنشورات حول تغير المناخ باستخدام لافتة توجه الأشخاص إلى صفحة المعلومات الخاصة بها حول تغير المناخ.



