أمير الرياض بالإنابة يؤدي صلاة الجنازة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أدى أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، على جثمان الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.



وكان أمراء من الأسرة الحاكمة ومسؤولون في السعودية قد نعوا، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، الأمير الشاب سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، حفيد الملك المؤسس وابن شقيق الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بياناً رسمياً أعلن فيه وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، دون الإشارة لسبب وفاة الأمير الراحل.