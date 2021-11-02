شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد موعد محاكمة قيادي نفطي كويتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حددت محكمة الجنايات الكويتية تاريخ 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لمحاكمة مسؤول نفطي يعمل في مشروع مصفاة فيتنام، بتهمة إضراره بالمال العام، والتسبب بخسارة الدولة 13 مليون دولار عمدا في مشروع المصفاة.



وكشفت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن تفاصيل التهمة التي وجهتها النيابة العامة إلى المتهم، حيث أكدت في تقريرها ”أنه قرر بيع منتجات المصفاة بالسوق الفورية الفيتنامية متعمداً عدم تفعيله لاتفاقية شراء المنتجات المبرمة بالخارج على نحو أضر بمصلحة جهة عمله، باعتباره موظفا عاما في شركة المصفاة المملوكة بنسبة 35.5% لمؤسسة البترول الكويتية بشكل غير مباشر“.