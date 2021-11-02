شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بين الدموع والضحك جو بايدن رئيس يعبر عن مشاعره والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

إن كان الرئيس الأمريكي يعُتبر أقوى رجل في العالم، فإن ذلك لا يمنع جو بايدن، من التعبير عن مشاعره، فيضحك ويبكي ويعتذر، خلافا لأسلافه.



فاجأ بايدن الجميع يوم الإثنين، في غلاسكو في إسكتلندا، حين اعتذر باسم الولايات المتحدة عن قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب، الذي هُزم أمامه في الانتخابات الرئاسية قبل عام بالتمام.

وفي اليوم السابق، أدمعت عيناه في روما حيث التقى البابا فرنسيس، حين استذكر ابنه بو الذي توفي عام 2015