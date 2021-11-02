رئيس الحكومة العراقية يتعهد بملاحقة قتلة الناشطين والإعلاميين

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

تعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، بملاحقة قتلة الناشطين والإعلاميين، وقال: "لن يفلتوا من العقاب، وقبضة القانون".



وأثنى الكاظمي في جلسة للحكومة العراقية اليوم على "موقف مجلس القضاء الأعلى والقضاة في قضية الحكم على قتلة الشهيد أحمد عبد الصمد، والشهيد صفاء غالي".

وقال: "كنا واضحين أمام شعبنا، ومنذ بداية تشكيل الحكومة أن قتلة الناشطين والإعلاميين والمواطنين الأبرياء، لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون، والتزمت الحكومة بالوفاء بالوعود التي أطلقتها أمام الشعب، لاسيما ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والاصلاحات الاقتصادية".

وأضاف "لاحقنا المجاميع القاتلة التي كانت متورطة في القتل، ونجحنا في القبض على قتلة الشهيد هشام الهاشمي، وأحمد عبد الصمد، وسنستمر في ملاحقة القتلة وكل من تورط في الدم العراقي".