عاجل.. 490 مليون دولار تعويضات من العراق للكويت

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

تسلمت الكويت مبلغ 490 مليون دولار من العراق كتعويضات عن أضرار نجمت عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.



وقالت السفارة العراقية في الكويت في بيان "سدد العراق لدولة الكويت، مبلغ (490) مليون دولار، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع العام 2022، والمقدر بحوالي 629 مليون دولار".

دفعت بغداد نحو 50 مليار دولار كتعويضات في العقود الثلاثة الماضية.

وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تم وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على أجزاء واسعة من البلاد.

وكانت قوات نظام الرئيس الراحل صدام حسين اجتاحت الكويت في أغسطس/آب 1990.

وفي مارس/أذار الماضي سلمت الحكومة العراقية، دولة الكويت دفعة جديدة من الأرشيف الكويتي.

وضمت الدفعة كتبا تعود لعدد من الكليات والمعاهد الكويتية، وكذلك أعداد كبيرة من أشرطة فيديو تعود لوزارة الإعلام.

وتم التوقيع على محضر التسليم بأشراف ممثل الأمم المتحدة في دولة الكويت.

وتقوم السلطات العراقية بين الحين والآخر بتسليم الجانب الكويتي أرشيف دولة الكويت الذي استولت عليه السلطات العراقية في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إبان غزو الكويت في أغسطس/آب عام 1990.