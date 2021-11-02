شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من «رجال الأعمال العرب» في الصين بعد إعلان الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد حالة الجدل التي أثيرت بإعلان الصين أنها تستعد لإعلان حالة الطوارئ ودعوة مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية، أصدر منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، بيانًا يكشف فيه خلفيات القرار المرتقب.

وجاء في البيان :” توضيح بشأن تداعيات الخبر المنشور حول مستجدات الوضع في الصين، بالإشارة لما يتم تداوله على إثر إصدار وزارة التجارة إعلانا مفاده دعوة المواطنين لشراء وتخزين الاحتياجات من المواد الضرورية الأساسية”.

وتابع البيان :”وبسبب استعراق بعض المواقع والجهات الإعلامية وإسهابها في التكهنات والتحليلات حيث عادت الوزارة بتصريح آخر يوضح ويدعو إلى عدم الذهاب بعيدا في التفسيرات والتأويلات، وأن ذلك يخص البؤر التي ظهرت بها بعض الحالات المصابة بوباء كوفيد 19 وأغلفت على إثرها خلال اليومين الماضيين”.

وأضاف بيان المنتدى :” وعليه ينفي منتدى رجال الأعمال العرب في الصين كل تلك الشائعات بما فيها وجود موجات للشراء وتخزين المواد الغذائية ويود أن يطمئن كافة رجال الأعمال والمهتمين والمتابعين للشأن الصيني كما يدعو كافة وسائل الاعلام إلى التريث والتأكد من المصادر الرسمية”.