شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دول الخليج.. دولة عربية تسحب سفيرها من لبنان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تتوالى ردود الفعل الدبلوماسية في الدول العربية، عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المسيئة للمملكة.
آخر هذه القرارات الدبلوماسية ما أعلنته اليمن اليوم الثلاثاء، حيث قررت الحكومة اليمنية، سحب سفيرها من لبنان بعد التصريحات المسيئة والتي طالت اليمن أيضا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من سحب عدد من الدول الخليجية سفراءها من لبنان، على خلفية تصريحات جورج قرداحي.
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