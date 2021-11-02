شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تستدعي سفيرها بلبنان وتؤكد: تصريحات «قرداحي» مستهجنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت الحكومة اليمنية، اليوم، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس، وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان " أن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت إلى الخارجية اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة مليشيا انقلابية التي أوغلت في الاجرام والانتهاكات بحق ابناء الشعب اليمني فانها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور".