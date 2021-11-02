بسبب رفضهم اللقاح.. توقيف الآلاف عن العمل في هذه المدن

شهدت بعض القطاعات في بعض المدن في دول مثل الولايات المتحدة وكندا توقيف آلاف العاملين بسبب رفضهم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وشهدت بريتيش كولومبيا غرب كندا، إيقاف أكثر من 3.3 ألف عامل طبي بسبب رفض التطعيم ضد COVID-19، وفقا لقناة "GlobalNews TV".



بالمقابل في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، تم إرسال أكثر من 9 آلاف من موظفي البلدية في مختلف القطاعات في إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب رفض التطعيم ضد فيروس كورونا، حسبما أعلنت شبكة فوكس نيوز.

ففي منتصف أكتوبر، وقع عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، مرسوما يلزم جميع موظفي البلدية بالحصول على أول لقاح ضد فيروس كورونا بحلول 29 أكتوبر. وفي حالة رفضهم، يجب إرسالهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، وبالتالي قد يواجهون الفصل من العمل.



وأثار ذلك استياء العمال غير المطعمين الذين نظموا عدة مظاهرات حاشدة الأسبوع الماضي.