اليمن تستدعي سفيرها في بيروت على خلفية ازمة قرداحي

وقالت الحكومة أنها "تعتبر تصريحات قرداحي إنحراف عن الموقف العربي الداعم للشرعية اليمنية".

وكان وزير الخارجية اللبناني جورج قرداحي اعتبر في تصريح أن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".



وقد خلف هذا التصريح أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج العربي، وسحبت على أثرها كل من السعودية والكويت الإمارات والبحرين، سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفير اللبناني.